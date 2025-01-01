Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Головокружение»

Меню
Дата окончания викторины: 21 октября 2020 15:14
На большой экран возвращается шедевр «короля саспенса» - Альфреда Хичкока.

23 октября в 19.00 в санкт-петербургском кинотеатре «Родина» и 25 октября в 16.00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдут уникальные показы остросюжетного детектива «Головокружение».

Полицейский Джон «Скотти» Фергюсон вынужден уйти в отставку после появившегося у него страха высоты и склонности к депрессии. Несмотря на это, он соглашается оказать услуги частного детектива своему давнему приятелю, который просит его следить за своей супругой Мэделин, проявляющей склонности к самоубийству. Однако спасение супруги друга от очередной попытки совершить суицид порождает в главном герое необъяснимую и таинственную одержимость загадочной блондинкой...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма.

Победителей определит наш робот 21 октября.

Победители:

imaj***@nm.ru mogas***@rambler.ru cha***@bk.ru

