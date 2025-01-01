Разыгрываем призы к мультфильму «Зов джунглей»
Смотрите в онлайн-кинотеатрах с 9 июля!
Совсем скоро на цифровых платформах выйдет новый семейный мультфильм «Зов джунглей».
Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пазл и альбом для рисования с героями мультфильма.
Победителей определит наш робот 15 июля.
Победители:
