Разыгрываем призы к мультфильму «Зов джунглей»

Совсем скоро на цифровых платформах выйдет новый семейный мультфильм «Зов джунглей».

Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пазл и альбом для рисования с героями мультфильма.

Победителей определит наш робот 15 июля.

Победители:

Knodelkristin***@gmail.com slava_borty***@mail.ru trufanova***@gmail.com marie4***@yandex.ru rabbit_f***@mail.ru