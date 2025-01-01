Разыгрываем бренидрованные наушники к сериалу «Колл-центр»
Дарим стильные беспроводные наушники знатокам сериала «Колл-центр».
23 марта на телеканале ТНТ вышел психологический триллер «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
«Колл-центр» – редкий сериал нашего телевидения, который может похвастаться детальной проработкой характеров и многоуровневой драматургией. Каждая серия более чем наполовину состоит из воспоминаний заложников о событиях, которые произошли до захвата колл-центра. Благодаря этим флэшбекам герои обретают свою историю и становятся объемными персонажами, которым невозможно не сопереживать.
У нас для Вас 9 историй за каждой из которых стоит один из персонажей сериала. Угадайте всех и получите приз. Смотрите внимательно Колл центр с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ.
Победителей определит наш робот 3 апреля.
Победители:
bo***@mail.ru
ezeri***@yandex.ru