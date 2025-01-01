Разыгрываем призы к мультфильму «Вперед»

Меню
Дата окончания викторины: 6 апреля 2020 09:01
Дарим волшебные призы от братьев-эльфов!

5 марта в прокат вышел приключенческое фэнтези Pixar «Вперед».

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 6 апреля.

Победители:

bsbo***@gmail.com

irinakara***@mail.ru

stas-m***@yandex.ru

marie4***@yandex.ru

moskvin_and***@mail.ru

