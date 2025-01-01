Разыгрываем призы к мультфильму «Пушистые мошенники»

Меню
Дата окончания викторины: 26 февраля 2020 11:16
Дарим чудесный термос для вашего ребенка.

27 февраля в прокат выходит приключенческий мультфильм «Пушистые мошенники».

Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз от кинопрокатчика Ten Letters – детский термос с героем мультфильма.

Победителей определит наш робот 26 февраля.

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

kitt***@mail.ru

olg2***@mail.ru

Викторина окончена
