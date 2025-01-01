Меню
Дата окончания викторины: 11 февраля 2020 09:59
Разыгрываем книгу Тома Шона «Тарантино. От криминального до омерзительного. Все грани режиссера»

Узнайте тайны биографии самого известного голливудского режиссера!

6 февраля в прокат выходит документальная лента Тары Вуд «Однажды… Тарантино», посвященная одному из самых знаменитых режиссеров современности.

Откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссёров современности - легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и открытые тайны, рассказанные его сотрудниками, коллегами и знаменитыми актёрами, звёздами тарантиновских фильмов.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Тома Шона «Тарантино. От криминального до омерзительного. Все грани режиссера».

Победителей определит наш робот 11 февраля.

Победители:

atresti***@gmail.com liholeto***@rambler.ru

