Разыгрываем призы к мультфильму «Семейка Аддамс» 

Мрачные подарки от самой странной семейки!

31 октября в прокат выходит мультфильм «Семейка Аддамс».

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 5 ноября.

Победители:

zoxic.aven***@gmail.com kupchin***@list.ru dr0n***yandex.ru vaymer.1***@mail.ru otpr***@yandex.ru manechka-b***@yandex.ru