Лучшая книга для детей: Разыгрываем бестселлер «Волшебные неудачники. Приключения продолжаются»

Дата окончания викторины: 15 июля 2019 09:49
Готовьтесь к захватывающим приключениям!

Редакция «Вилли Винки» представляет продолжение нашумевшего бестселлера «Волшебные неудачники» по версии The New York Times и Amazon от звёздного автора Нила Патрика Харриса - «Волшебные неудачники. Приключения продолжаются».

Лейла – настоящий спец в искусстве побега, она умеет освободиться из любой, даже самой хитроумной ловушки. Ценный навык, если все твои друзья – фокусники. Когда в тихий городок Минеральные Скважины приезжает знаменитый экстрасенс, Лейла и её приятели решают во что бы то ни стало разгадать секрет его мастерства. Вот тут-то и начинаются настоящие приключения. Сбегая от сумасшедших мартышек или изгоняя призраков из отеля, друзья сделают всё возможное, только бы спасти свой дом в Минеральных Скважинах. Вот только смогут ли они уберечь самих себя?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу!

Победителей определит наш робот 15 июля.

Победители:

split1***@yandex.ru kitkat4***@gmail.com red_sun2***@mail.ru

