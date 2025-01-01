Разыгрываем смартфон INOI 1 Lite

Меню
Дата окончания викторины: 28 февраля 2019 10:00
Снова на кону стильный смартфон! Участвуйте в викторине и проверьте свою удачу!

В современном мире мало кто представляет свою жизнь без смартфона, более того, сюжеты многих фильмов строятся вокруг этого высокотехнологичного гаджета. Киноафиша предлагает вам принять участие в викторине и ответить на вопросы о картинах, где фигурирует мобильный телефон.

28 февраля наш робот выберет победителя, который получит новенький смартфон INOI 1 Lite от наших партнеров.

Победитель: E_chernyuk@***

О призе:

INOI 1 Lite - смартфон российского производителя на операционной системе Android 8 Go. Модель с компактным 4-дюймовым экраном в приятном на ощупь матовом корпусе. Современная операционная система Android 8 Go оптимизирована для доступных смартфонов, занимает в 2 раза меньше памяти, чем старшая версия Android 8.1, поэтому освобождает место для приложений и медиа-файлов пользователя. Все базовые приложения на новой операционной системе загружаются на 15% быстрее и занимают на 50% меньше объема памяти, увеличивая скорость работы смартфона.

Для удобства пользователя в смартфоне предустановлено специальное приложение INOI, с помощью которого можно оперативно связаться со специалистом, узнать полезную информацию о смартфоне, заказать недостающие аксессуары, или найти ближайший сервисный центр компании.

Викторина окончена
