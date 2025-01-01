Меню
Дата окончания викторины: 3 декабря 2018 11:09
Выиграй приз с символикой фильма «Робин Гуд: Начало»

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй стильную ручку!

29 ноября в прокат выйдет приключенческий экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях.

Легендарная история об отваге и любви – эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир бросают вызов продажным приспешникам английской короны…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!

Победителей определим рандомным способом 3 декабря.

Победители:

matima90@***

rubsrub@***

voroshko@***

Jerry.94@***

stanford123@***

Викторина окончена
