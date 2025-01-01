Выиграй приз с символикой фильма «Робин Гуд: Начало»
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй стильную ручку!
29 ноября в прокат выйдет приключенческий экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях.
Легендарная история об отваге и любви – эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир бросают вызов продажным приспешникам английской короны…
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!
Победителей определим рандомным способом 3 декабря.
Победители:
matima90@***
rubsrub@***
voroshko@***
Jerry.94@***
stanford123@***
Викторина окончена