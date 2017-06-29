Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Теги
питер пэн
Спроси Киноафишу
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
питер пэн
Кто исполняет роли в фильме «Питер Пэн»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
В фильме «Питер Пэн» (2003) исполнили ключевые роли известные актёры, которые подарили зрителям яркие и запоминающиеся образы персонажей. Сюжет фильма основан на классической истории о…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино.
Задать вопрос
Теги
бюджет фильма
в каком порядке смотреть фильмы?
дата выхода
жанры кино
кассовые сборы
кто играл роль?
озвучка и дубляж
оскар
песни и музыка из фильмов
продолжительность фильма
сколько серий?
факты о фильме
Все теги
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667