крепкий орешек 4.0
Кто режиссер фильма «Крепкий орешек 4.0»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: Режиссёром фильма «Крепкий орешек 4.0» (2007) является Лен Уайзман, известный американский режиссёр и продюсер. Фильм стал четвёртой частью популярной франшизы о Джоне Макклейне, роль…
