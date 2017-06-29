Меню
крепкий орешек 4.0
крепкий орешек 4.0
Кто режиссер фильма «Крепкий орешек 4.0»?
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
Режиссёром фильма «Крепкий орешек 4.0» (2007) является Лен Уайзман, известный американский режиссёр и продюсер. Фильм стал четвёртой частью популярной франшизы о Джоне Макклейне, роль…
