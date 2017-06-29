Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Теги гарри поттер и орден феникса

Спроси Киноафишу

гарри поттер и орден феникса
Кто снимался в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»?
Ответить
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» — это не только продолжение эпической саги, но и яркий пример того, как мощный актерский состав может вдохнуть жизнь в волшебный…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше