Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы "Выжившие", что за сериал?

"Выжившие", что за сериал?

Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Выжившие" - это российский сериал в жанре постапокалиптического психологического триллера. Премьера первого сезона, который был снят под руководством режиссёра Андрея Прошкина, состоялась 12 августа 2021 года. Второй сезон, снятый под руководством Евгения Емелина, вышел 8 февраля 2024 года.

Сюжет сериала разворачивается в небольшом городе России, который столкнулся с появлением смертельно опасного вируса. Большинство жителей погибают, а выжившие сталкиваются с необычным явлением: у них возникает сонная болезнь, которая заставляет людей погружаться в глубокий сон и затем впадать в коматозное состояние. Эта идея была вдохновлена романом Игоря Колосова "Выжившие хотят спать".

Создание сериала было анонсировано в 2019 году. Режиссёром выступил Андрей Прошкин, креативным продюсером стал Борис Хлебников. Сценарий был написан сценаристами Александром Лунгиным, Романом Волобуевым и Еленой Ваниной. Съемки проходили в ноябре-декабре 2020 года в Челябинской области, в основном в городах Златоуст, Миасс и Сатка. Проект был впервые представлен на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в июле 2021 года. С 12 августа 2021 года сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выжившие
Выжившие драма, фантастика, триллер
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше