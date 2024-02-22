"Выжившие", что за сериал?

Наш ответ:

"Выжившие" - это российский сериал в жанре постапокалиптического психологического триллера. Премьера первого сезона, который был снят под руководством режиссёра Андрея Прошкина, состоялась 12 августа 2021 года. Второй сезон, снятый под руководством Евгения Емелина, вышел 8 февраля 2024 года.



Сюжет сериала разворачивается в небольшом городе России, который столкнулся с появлением смертельно опасного вируса. Большинство жителей погибают, а выжившие сталкиваются с необычным явлением: у них возникает сонная болезнь, которая заставляет людей погружаться в глубокий сон и затем впадать в коматозное состояние. Эта идея была вдохновлена романом Игоря Колосова "Выжившие хотят спать".



Создание сериала было анонсировано в 2019 году. Режиссёром выступил Андрей Прошкин, креативным продюсером стал Борис Хлебников. Сценарий был написан сценаристами Александром Лунгиным, Романом Волобуевым и Еленой Ваниной. Съемки проходили в ноябре-декабре 2020 года в Челябинской области, в основном в городах Златоуст, Миасс и Сатка. Проект был впервые представлен на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в июле 2021 года. С 12 августа 2021 года сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.