Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии сериала «Бесстыжие» Карл в тюрьме?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Карл Галлагер садится в тюрьму в пятом сезоне сериала. В девятой серии «Первый приговор Карла» над ним проходит суд, в результате которого он оказывается за решеткой. Судья приговаривает его к году в колонии для несовершеннолетних. Три последние серии пятого сезона зрителя знакомят с его жизнью в тюрьме. Заключение Карла продолжается девять месяцев – его выпускают раньше в связи с хорошим поведением.

Персонаж оказывается на свободе в первой серии шестого сезона – «Скучаю по ней, лишь когда дышу». 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

