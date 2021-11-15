В какой серии сериала «Бесстыжие» Карл в тюрьме?

Наш ответ:

Карл Галлагер садится в тюрьму в пятом сезоне сериала. В девятой серии «Первый приговор Карла» над ним проходит суд, в результате которого он оказывается за решеткой. Судья приговаривает его к году в колонии для несовершеннолетних. Три последние серии пятого сезона зрителя знакомят с его жизнью в тюрьме. Заключение Карла продолжается девять месяцев – его выпускают раньше в связи с хорошим поведением.