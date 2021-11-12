В какой серии «Папиных дочек» Веник влюбился в Дашу?

Наш ответ:

Вениамин Васильев по прозвищу Веник влюбляется в Дашу Васнецову в 14-й серии седьмого сезона (134-я серия) сериала «Папины дочки». Это выяснилось после того, как взорвался датчик влюбленности – его очередное изобретение, регистрирующее влюбленность в человека. Роль Веника сыграл актер Филипп Бледный, роль Даши исполнила Анастасия Сиваева. После того как Даша и Веник в сериале стали парой, появилось множество слухов о том, что и у актеров начался роман, однако они не соответствовали действительности. Изначально Анастасия Сиваева пробовалась на роль Маши, но продюсеры ситкома увидели ее именно в образе гота.