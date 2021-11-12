В какой серии «Папиных дочек» появился Веник?

Вениамин Васильев по прозвищу Веник впервые появляется в «Папиных дочках» в четвертой серии седьмого сезона (124-я серия сериала) в качестве однокурсника Маши Васнецовой. Изначально персонаж задумывался как второстепенный, но со временем стал одним из основных героев ситкома и регулярно появлялся в новых сериях вплоть до закрытия проекта после 20-го сезона. Роль Веника сыграл актер Филипп Бледный.
Филипп – представитель актерской династии, его отец и старший брат Илья тоже являются актерами (Илья Бледный сыграл в «Папиных дочках» Шаповалова, приглашенную знаменитость в сериале «Короткая любовь» (350-я, 351-я серии)).
