В какой серии «Папиных дочек» Даша перестает быть готом?

Даша из «Папиных дочек» перестает быть готом в 173-й и 174-й сериях ситкома, когда узнает о том, что правительство решило взять всех неформалов под контроль. Даша попыталась сменить субкультуру и стать хиппи, но разочаровалась и решила не быть никем. Среди готов Даша носила прозвище Тарантул. Ее дружба с Черепом после ухода из готов также сошла на нет. Примечательно, что изначально Анастасия Сиваева, сыгравшая гота Дашу, пробовалась на роль Маши, но продюсеры ситкома увидели ее именно в образе гота.