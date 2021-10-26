В какой больнице снимали сериал «Красная зона»?

Наш ответ:

Натурные съемки проходили в одной из клинических больниц города Люблино (Московская область). При этом киношники ничуть не мешали работе учреждения, поскольку съемки проходили на улице. А интерьеры клиники были построены в павильонах, поэтому все врачебные кабинеты, отделение реанимации, палаты пациентов и другие отделения – это в деталях воссозданные декорации. Кстати, на съемочной площадке постоянно дежурил профессиональный хирург, готовый в любой момент проконсультировать актеров или даже дублировать их в кадре.