В какой больнице снимали сериал «Красная зона»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки проходили в одной из клинических больниц города Люблино (Московская область). При этом киношники ничуть не мешали работе учреждения, поскольку съемки проходили на улице. А интерьеры клиники были построены в павильонах, поэтому все врачебные кабинеты, отделение реанимации, палаты пациентов и другие отделения – это в деталях воссозданные декорации. Кстати, на съемочной площадке постоянно дежурил профессиональный хирург, готовый в любой момент проконсультировать актеров или даже дублировать их в кадре.

Зачастую в сценах операций отдельно крупным планом снимали руки хирурга, потому что не каждый актер сможет держать инструменты так же, как врач с многолетним стажем.

 

