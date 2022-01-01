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Ирина Шеянова
Ирина Шеянова
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Ирина Шеянова
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Дата рождения
30 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Ирины Шеяновой
Родилась 30 августа 1987 года. Москва, СССР (Россия).
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