Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы "Трудные подростки", что за сериал?

"Трудные подростки", что за сериал?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Трудные подростки" - это российская социальная драма, которая начала сниматься при поддержке Института развития интернета с 2-го сезона. Этот проект основан на реальной истории нападения бывших футбольных игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили драку в Москве и были приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима.
В сериале главный герой, капитан футбольного клуба "Старт" по имени Антон Ковалёв, получает 2 года тюремного заключения за избиение посетителя кафе в состоянии алкогольного опьянения. После освобождения он пытается найти работу тренера в детской футбольной академии, но президент клуба отказывает ему, считая, что он потерял доверие общества. Для реабилитации Ковалёв соглашается работать со старшеклассниками группы Б в центре помощи трудным подросткам, чтобы помочь им выиграть на Олимпиаде. Постепенно он сталкивается с проблемами своих подопечных и начинает сам меняться вместе с ними.

Трудные подростки

Трудные подростки
Трудные подростки драма, комедия, спорт
2019, Россия
0.0
