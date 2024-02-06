"Трудные подростки", что за сериал?

Наш ответ:

"Трудные подростки" - это российская социальная драма, которая начала сниматься при поддержке Института развития интернета с 2-го сезона. Этот проект основан на реальной истории нападения бывших футбольных игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили драку в Москве и были приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима.

В сериале главный герой, капитан футбольного клуба "Старт" по имени Антон Ковалёв, получает 2 года тюремного заключения за избиение посетителя кафе в состоянии алкогольного опьянения. После освобождения он пытается найти работу тренера в детской футбольной академии, но президент клуба отказывает ему, считая, что он потерял доверие общества. Для реабилитации Ковалёв соглашается работать со старшеклассниками группы Б в центре помощи трудным подросткам, чтобы помочь им выиграть на Олимпиаде. Постепенно он сталкивается с проблемами своих подопечных и начинает сам меняться вместе с ними.