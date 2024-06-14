Сколько выпусков в шоу "Суперниндзя. Дети"?

В первом сезоне шоу "Суперниндзя. Дети" зрители смогут насладиться восьмью эпизодами захватывающего действия. Премьера состоялась на канале СТС 5 мая 2024 года, а финал сезона намечен на 23 июня 2024 года.
"Суперниндзя" — это российское экстремальное спортивно-развлекательное телешоу, теперь доступное и для младшей аудитории. В детской версии участвуют дети и подростки, которым предстоит преодолеть 86-метровую трассу, созданную в павильоне площадью 10 000 квадратных метров. Здесь участников ждут разнообразные препятствия, адаптированные для разных возрастных категорий.
Проект ведут Василий Артемьев, вернувшийся в шоу Дмитрий Масленников, а также дебютирующая в роли ведущей развлекательной программы актриса Равшана Куркова.
