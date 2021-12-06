Сколько всего сезонов у сериала «Бриджертоны» Netflix?

В настоящий момент сериал состоит из 1 сезона, 8 серий. Однако уже известно, что стриминговый сервис Netflix продлил «Бриджертонов» не только на второй, но и на третий и четвертый сезоны. Продюсер проекта Шонда Раймс призналась, что романы Джулии Куинн, по мотивам которых снят сериал, показались ей перспективными после первого же знакомства с ними. Кроме того, Netflix уже заказал спин-офф «Бриджертонов», рассказывающий о молодых годах королевы Шарлотты.
По мнению вице-президента стрим-сервиса по глобальному телевидению Белы Баджарии, шоу о королеве Шарлотте значительно расширит вселенную «Бриджертонов».
