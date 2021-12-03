Сколько всего серий в русском сериале «Бывшие»?

Российский драматический сериал состоит из 3 сезонов (25 серий). Премьера пилотного эпизода состоялась в 2018 году на видеосервисе START, в дальнейшем «Бывших» показывали на Первом канале и на ТНТ. Сериал рассказывает о дочери чиновника Яне, которая проходит курс реабилитации в клинике для алкоголиков и наркозависимых. Знакомство с психологом-консультантом Ильей меняет жизнь девушки – мало-помалу между героями зарождается страстное чувство. Запретный роман врача и пациентки развивается на фоне борьбы близких Яны за ее деньги. Главные роли в проекте исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов.
В третьем сезоне в образе писательницы Лены на экране появилась Полина Гагарина – для певицы эта роль стала сериальным дебютом.
