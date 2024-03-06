Меню
Сколько сезонов в сериале "Анатомия убийства"?

Сколько сезонов в сериале "Анатомия убийства"?

Олег Скрынько 6 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале “Анатомия убийства” (2019-2022) 5 сезонов.

Первый сезон начинается с того, что одаренная патологоанатом Евгения Волкова сталкивается с моральным выбором после проведения вскрытия, которое подвергает сомнению честность ее любовника. Решившись на радикальные перемены, она бросает прежнюю жизнь и находит работу сиделки в доме Самсоновых, но сталкивается с криминальным прошлым новых знакомых.

Во втором сезоне, Волкова оказывается в частной клинике, где обнаруживается труп главврача. Ее расследование вместе с гениальным шахматистом Карским и следователем Перфильевым приводит к раскрытию множества тайн, а также усложняет ее личную жизнь.

Третий сезон переносит действие в маленький провинциальный городок, где Волкова и Карский сталкиваются с загадочными убийствами, возвращающими полицию в прошлое.

В четвертом сезоне, Карский и Волкова сталкиваются с проблемами своих отношений, в то время как новые угрозы подстерегают их семейное счастье.

В заключительном пятом сезоне, герои отмечают годовщину свадьбы, но сталкиваются с новыми преступлениями, угрожающими их счастью и безопасности.

Каждый сезон сериала "Анатомия убийства" представляет захватывающий сюжет, в котором переплетаются личные и профессиональные вызовы главных героев в поисках истины и справедливости.

Анатомия убийства
Анатомия убийства драма, мистика
2019, Россия
