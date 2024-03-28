Сколько сезонов у сериала "Ивановы-Ивановы"?

Наш ответ:

У сериала «Ивановы-Ивановы» 6 сезонов. Финал последнего из них состоялся на телеканале СТС в марте 2023 года. За годы трансляции комедия с Сергеем Буруновым, Александрой Флоринской, Михаилом Трухиным, Анной Уколовой и Семеном Трескуновым стала народным хитом, который нравится зрителям всех возрастов.



В центре сюжета — две простые российские семьи. Иногда родителям кажется, что их собственного ребенка подменили, словно в сюжете кино. Но для двух семей Ивановых с Юга России это не фантазия, а реальность: спустя 16 лет после рождения, они обнаружили, что их дети были перепутаны в роддоме. Каково это осознавать, что твой любимый сын на самом деле не кровный, а воспитан чужими людьми? И что делать, когда выясняется, что он воспитывался в роскоши, о которой ты даже не мог мечтать? Но главный вопрос: как примет он своих новых, но намного беднее его родных?