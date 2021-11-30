Сколько сезонов и серий в сериале «Ведьма» (2021) с Лозой на канале «Домашний»?

Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона (20 серий). Действие «Ведьмы» разворачивается в небольшом селе, жители которого суеверны и настороженно относятся к чужакам. Местный кузнец Роман спасает из воды красивую светловолосую девушку и относит ее, бесчувственную, в дом знахарки Раи. Старая женщина велит ему не рассказывать деревенским о незнакомке, но новость о спасенной утопленнице все равно распространяется по округе. Местные начинают роптать, считая, что Роман привел в село ведьму – по старинному поверью, колдуньи не тонут в воде. Кузнецу предстоит защитить девушку не только от земляков, но и от вооруженных людей, явившихся в село на поиски светловолосой красавицы.