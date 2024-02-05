Сколько серий во втором сезоне сериала "Доктор Преображенский"?

Во втором сезоне сериала "Доктор преображенский" 8 серий по 50 минут. Последний эпизод вышел 18 января 2024 года.
Во 2-ом сезоне сериала, Доктор Лев Григорьевич Преображенский становится руководителем клиники, специализирующейся на пластической хирургии. За годы работы он стал известным и уважаемым медицинским специалистом, к нему обращаются толпы людей. Однако в его профессиональной жизни не все идет гладко: недавняя медицинская ошибка может стать причиной серьезных проблем в его карьере.
