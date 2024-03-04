Сколько серий во 2 сезоне сериала "Сёстры"?

Наш ответ:

Во втором сезоне сериала "Сестры", который вышел в 2023-2024 годах вошло 13 эпизодов, по 24 минуты.



Во 2 сезоне продолжается история трех девушек из провинции. Оля, Мария и Ира, долгие годы не общавшиеся, встречаются после смерти отца, который оставил им в наследство автомастерскую. Для успешного управления консервативным мужским коллективом, девушкам приходится забыть давние обиды и объединиться.



В предыдущем сезоне Маша продала автомобиль отца, но, по всей видимости, прогадала. Ей приходится расторгнуть сделку. В то время как Ира и Оля заняты своими любовными переживаниями. Сериал продолжает зрителям рассказывать о приключениях сестер в новом для них мире, где им предстоит не только управлять бизнесом, но и разбираться с личными отношениями.