Сколько серий в турецком сериале "Семья"?

Сколько серий в турецком сериале "Семья"?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

У турецкого сериала "Семья", по состоянию на 2024 год, вышло 2 сезона. Общее количество серий - 30. В первом сезоне вышло 13 эпизодов, во втором - 17.

Сюжет сериала сосредотачивается вокруг членов крупной мафиозной семьи, которая занимается клубным бизнесом. События начинаются с того момента, когда лидер семьи, привлекательный Аслан, случайно встречается с психологом по имени Девин. Из-за постоянного напряжения и двойной игры он испытывает нервный коллапс. Герой надеется найти покой души, обратившись к профессионалу. Вскоре Девин становится психологом для многих членов семьи, при этом никто не подозревает, что у самой девушки тоже множество личных проблем.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семья
Семья драма, криминал, мелодрама
2023, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
