Сколько серий в турецком сериале "Семья"?

У турецкого сериала "Семья", по состоянию на 2024 год, вышло 2 сезона. Общее количество серий - 30. В первом сезоне вышло 13 эпизодов, во втором - 17.
Сюжет сериала сосредотачивается вокруг членов крупной мафиозной семьи, которая занимается клубным бизнесом. События начинаются с того момента, когда лидер семьи, привлекательный Аслан, случайно встречается с психологом по имени Девин. Из-за постоянного напряжения и двойной игры он испытывает нервный коллапс. Герой надеется найти покой души, обратившись к профессионалу. Вскоре Девин становится психологом для многих членов семьи, при этом никто не подозревает, что у самой девушки тоже множество личных проблем.
