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Кыванч Татлытуг
Кыванч Татлытуг
Kivanç Tatlitug
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Кыванч Татлытуг
Kivanç Tatlitug
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Дата рождения
23 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Кыванч Татлытуг
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Фотографии Кыванч Татлытуг
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Статьи о персоне
Кыванч Татлытуг, которого называют «турецким Брэдом Питтом», удивил фанатов: «Стал опухшим и усталым»
Признанный красавец поразил поклонников своим видом.
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14 апреля 2021 20:11
С экрана в индустрию моды: «турецкий Брэд Питт» Кыванч Татлытуг создал личный бренд
Решил использовать опыт, приобретенный в модной индустрии, для собственных целей.
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27 января 2021 14:17
«Теперь не отличить от Брэда Питта»: Кыванч Татлытуг удивил соцсети имиджем ковбоя
Обладатель премии Golden Butterfly Awards готовится к новой роли.
Написать
7 декабря 2020 15:40
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