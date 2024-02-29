Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "След"?

Сколько серий в сериале "След"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "След" выпускается с 2007 по 2024 год и включает в себя 20 сезонов. Общее количество серий составляет 3104, каждая длительностью 39 минут.

"След" – российский криминальный телесериал, освещающий деятельность сотрудников вымышленной спецслужбы — Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью.

Сюжет сосредотачивается вокруг ФЭС – Федеральной экспертной службы МВД России, объединяющей специалистов разных областей, таких как программисты, баллисты, судмедэксперты и оперативники. ФЭС проводит различные экспертизы и исследования, тем самым помогая в расследовании преступлений. В телесериале работа ФЭС организована так, что они могут оказывать помощь в раскрытии преступлений другим спецслужбам, а также помогать следователям по расследованию особо важных дел из прокуратуры или молодым участковым.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

След
След детектив, криминал
2007, Россия
10
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Василий Молдаванов 9 февраля 2025, 14:12
A aртисты не устали от этого сериала?
9 февраля 2025, 14:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше