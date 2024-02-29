Сколько серий в сериале "След"?

Наш ответ:

Сериал "След" выпускается с 2007 по 2024 год и включает в себя 20 сезонов. Общее количество серий составляет 3104, каждая длительностью 39 минут.



"След" – российский криминальный телесериал, освещающий деятельность сотрудников вымышленной спецслужбы — Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью.



Сюжет сосредотачивается вокруг ФЭС – Федеральной экспертной службы МВД России, объединяющей специалистов разных областей, таких как программисты, баллисты, судмедэксперты и оперативники. ФЭС проводит различные экспертизы и исследования, тем самым помогая в расследовании преступлений. В телесериале работа ФЭС организована так, что они могут оказывать помощь в раскрытии преступлений другим спецслужбам, а также помогать следователям по расследованию особо важных дел из прокуратуры или молодым участковым.