Сколько серий в сериале "ГДР"?

Олег Скрынько 28 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В первом сезоне сериала "ГДР", состоящем из 16 эпизодов по 50 минут, действие разворачивается в 1989-1990 годах. Сюжет фокусируется на генеральном секретаре КПСС Михаиле Горбачеве, который планирует провести масштабные реформы в Советском Союзе. Он стремится к славе политика мирового уровня и готов на компромиссы с западными коллегами.

Однако задуманная перестройка Горбачева приводит к роковым и необратимым последствиям. Всё начинается с разрушения Варшавского блока социалистических стран, за которым последует распад всего Советского Союза. Последствия реформ оказываются катастрофическими, и сюжет раскрывает их влияние на политическую и социальную обстановку того времени.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

ГДР
ГДР детектив, исторический, драма
2023, Россия
0.0
