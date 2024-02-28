Сколько серий в сериале "ГДР"?

В первом сезоне сериала "ГДР", состоящем из 16 эпизодов по 50 минут, действие разворачивается в 1989-1990 годах. Сюжет фокусируется на генеральном секретаре КПСС Михаиле Горбачеве, который планирует провести масштабные реформы в Советском Союзе. Он стремится к славе политика мирового уровня и готов на компромиссы с западными коллегами.
Однако задуманная перестройка Горбачева приводит к роковым и необратимым последствиям. Всё начинается с разрушения Варшавского блока социалистических стран, за которым последует распад всего Советского Союза. Последствия реформ оказываются катастрофическими, и сюжет раскрывает их влияние на политическую и социальную обстановку того времени.
