Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Черное солнце"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале “Черное солнце” 2024 года 1 сезон, который состоит из 12 эпизодов.

Сериал "Черное солнце" представляет захватывающий сюжет о преступлениях, тайнах и расследованиях, разворачивающихся в небольшом городке в Ленинградской области.

История начинается с оперуполномоченного Жени Чагина, который приезжает на место преступления, где фермер застрелил троих грабителей. Однако один из убитых был убит за пределами дома, что может быть расценено как превышение самообороны. Чагин решает перенести тело обратно в дом, чтобы скрыть этот факт от следственной группы.

Параллельно с этим Чагин расследует исчезновение молдованки Габи и ее сестры, которые пропали в лесу под Выборгом. В ходе поисков он находит остатки костра и сталкивается с тем, что сама Габи исчезает. Появляется новый следователь Игорь Жук, и Чагину и Жуку приходится объединить усилия, чтобы разгадать тайну и поймать убийцу.

Сериал обещает много интриг, поворотов сюжета и загадок, которые будут разгадываться в течение всего сезона, предоставляя зрителям захватывающее кинематографическое погружение в мир преступлений и расследований.

Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Yuriy Chursin
Петр Кислов
Петр Кислов
Pyotr Kislov
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Darja Evgenevna Roemjantseva
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Maxim Stoyanov

Черное солнце
Черное солнце детектив
2024, Россия
9.0
