Сколько серий в 3 сезоне сериала "Ресторан по понятиям"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В третьем сезоне сериала "Ресторан по понятиям" 12 эпизодов, длительностью по 20 минут.
В третьем сезоне сериала "Ресторан по понятиям" в центре внимания снова окажутся четыре бывших преступника, которые перешли на путь исправления и теперь управляют рестораном. Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька будут стараться расширить свой успешный бизнес, а также приспособиться к неожиданным семейным обстоятельствам. Кроме того, у парней появится новый деловой партнер - Антикуллер, которого сыграл Гоша Куценко.

Ресторан по понятиям

Ресторан по понятиям
Ресторан по понятиям комедия, криминал
2022, Россия
7.0
