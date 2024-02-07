Сколько серий в 3 сезоне сериала "Ресторан по понятиям"?

В третьем сезоне сериала "Ресторан по понятиям" 12 эпизодов, длительностью по 20 минут.
В третьем сезоне сериала "Ресторан по понятиям" в центре внимания снова окажутся четыре бывших преступника, которые перешли на путь исправления и теперь управляют рестораном. Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька будут стараться расширить свой успешный бизнес, а также приспособиться к неожиданным семейным обстоятельствам. Кроме того, у парней появится новый деловой партнер - Антикуллер, которого сыграл Гоша Куценко.
