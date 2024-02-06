Сколько серий в 1 сезоне "Медиатор"?

В первом сезоне сериала "Медиатор" в 2021 году вышло 10 эпизодов, длительностью по 48 минут каждый.
В 1-ом сезоне сериала "Медиатор" история фокусируется на профессиональном переговорщике по имени Андрей Павлов. Он помогает полиции устанавливать контакт с террористическими группировками и спасать жизни. Часто Павлову удается установить эмоциональный контакт с преступниками и даже переубедить их. В процессе сюжета становится ясно, что у этого мужчины двойная жизнь: помимо работы в полиции, он также ведет свой собственный бизнес. За огромные деньги Павлов способен провести переговоры с кем угодно по любому вопросу.
