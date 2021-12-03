Сколько серий и сезонов в сериале «Верни мою любовь»?

Наш ответ:

Украинский телесериал о превратностях судьбы состоит из 1 сезона (24 серии). Молодая виолончелистка Вера привлекает к себе внимание двух мужчин – Влада и Антона. Сердце девушки покоряет второй, однако Вера далеко не сразу узнает, что у возлюбленного есть жена. Разводиться с психически нездоровой супругой Антон не собирается, ведь она – дочь олигарха, а значит, огромное состояние и бизнес однажды достанутся ему. Вера соглашается быть любовницей Антона, но лишь со временем понимает, как жестоко ошиблась. Жена возлюбленного нападает на нее и калечит, лишив карьеры музыканта. Антон и вовсе бросает героиню, узнав о ее беременности. Даст ли судьба Вере второй шанс на счастье?