Сколько серий и сезонов в сериале «Проект «Анна Николаевна»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В российском сериале, снятом в жанре сай-фай-комедии, в настоящее время насчитывается 1 сезон, 8 серий. Премьерные показы «Проекта «Анна Николаевна» состоялись в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» в марте-апреле 2020 года. Позднее сериал был показан на телеканале ТНТ. Кроме того, в декабре 2020 года вышла специальная новогодняя серия под названием «Начало». Сюжет сай-фай-комедии вращается вокруг человекоподобного андроида, роль которого на экране воплотила Зоя Бербер. Под именем капитана полиции Анны Николаевны Королькевич робот отправляется на службу в провинцию. Как обещают создатели сериала, во втором сезоне, премьера которого состоится осенью 2021 года, действие будет перенесено в Москву.

Не обойдется без интриги: в отделе полиции появится настоящая Анна Королькевич.

 

