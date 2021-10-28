Сколько серий и сезонов в сериале «Острые козырьки»?

Наш ответ:

На данный момент британский сериал, уже получивший статус культового, состоит из пяти сезонов. Каждый из них содержит шесть серий. Таким образом, на сегодняшний день вышло 30 эпизодов шоу. Премьерный показ первого из них состоялся в сентябре 2013 года, последнего – в сентябре 2019-го. В январе 2021 года стало известно, что следующий, шестой сезон «Острых козырьков» станет заключительным. Из-за пандемии коронавируса съемки стартовали значительно позднее, чем предполагалось изначально. Соответственно, на экраны финальные эпизоды шоу также выйдут не раньше конца 2021 года.