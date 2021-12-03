Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Анна Герман»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Анна Герман»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал «Анна Герман. Тайна белого Ангела» состоит из одного сезона, включающего в себя 10 серий. Многосерийный фильм, вышедший на экраны в 2012 году, основан на биографии певицы Анны Герман. Премьера была приурочена к 30-летию со дня смерти легендарной исполнительницы. В сериале отражены основные вехи жизни Анны Герман – детство, прошедшее в Средней Азии, переезд в Польшу, творческий взлет и автокатастрофу, в которую певица попала в Италии на самом пике славы. 12 дней она находилась на грани жизни и смерти, но выжила и впоследствии написала книгу «Вернись в Сорренто?», где поделилась со слушателями своими воспоминаниями и мыслями.

Вторая часть названия сериала отсылает к прозвищу, которым наградили поклонники Анну Герман, – Белый ангел польской эстрады.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше