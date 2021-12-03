Сколько серий и сезонов в сериале «Анна Герман»?

Наш ответ:

Сериал «Анна Герман. Тайна белого Ангела» состоит из одного сезона, включающего в себя 10 серий. Многосерийный фильм, вышедший на экраны в 2012 году, основан на биографии певицы Анны Герман. Премьера была приурочена к 30-летию со дня смерти легендарной исполнительницы. В сериале отражены основные вехи жизни Анны Герман – детство, прошедшее в Средней Азии, переезд в Польшу, творческий взлет и автокатастрофу, в которую певица попала в Италии на самом пике славы. 12 дней она находилась на грани жизни и смерти, но выжила и впоследствии написала книгу «Вернись в Сорренто?», где поделилась со слушателями своими воспоминаниями и мыслями.