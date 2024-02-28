Меню
О чем сериал "Закон и порядок: Организованная преступность"?

Олег Скрынько 28 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Закон и порядок: организованная преступность" - американский криминальный драматический телесериал, который был впервые показан на канале NBC 1 апреля 2021 года. Этот сериал представляет седьмую часть в франшизе "Закон и порядок" и является спин-оффом "Закона и порядка: Специальный корпус". В сериале снова появляется Кристофер Мелони, исполняя роль Эллиота Стейблера, персонажа, который вернулся и повторил свою роль из "Специального корпуса".

Сюжет фокусируется на детективе-ветеране Эллиоте Стейблере, который возвращается в полицию Нью-Йорка после убийства своей жены. Стейблер присоединяется к Оперативной группе по борьбе с организованной преступностью, руководимой сержантом Айанной Белл. Сериал представляет "однострочную" сюжетную линию, требующую нескольких эпизодов для её разрешения.

