О чем сериал "Разведчицы"?

В сериале "Разведчицы" (2013), действие которого происходит в конце 1930-х годов, две разные девушки, комсомолка Арина и бандитка-наводчица Зоя, попадают во вновь открытую советскую секретную школу. Обучаясь языкам, манерам и боевым искусствам, а также навыкам вербовки, они готовятся стать разведчицами-диверсантками в преддверии предстоящей войны с Германией.



Отношения между героинями сложились еще до поступления в школу. Зоя подставила своего подельника к Арине, дочери состоятельного семейства. В результате ограбления погибла мать девушки, а отец был тяжело ранен. В то же время сотрудники НКВД арестовывают отца Арины, и ее обвиняют в убийстве своих родителей. Зоя попадает в тюрьму, а Арина оказывается в больнице. Однако судьба сводит их в разведшколе, где их вербуют. Обеим девушкам разведка предоставляет единственный шанс избежать тюрьмы и помочь своим близким.



Тем не менее, война начинается, и они отправляются в Латвию на оккупированную немецкими войсками территорию для выполнения опасного задания. В этом процессе им приходится не только проявлять свои разведывательные навыки, но и принимать сложные решения, вычислять предателей, спасать друг друга и избегать погони.



Сериал отличается досконально реконструированным стилем эпохи, включая одежду, интерьеры и музыку, что придает атмосферу 1930-х годов.