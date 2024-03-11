Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Разведчицы"?

О чем сериал "Разведчицы"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Разведчицы" (2013), действие которого происходит в конце 1930-х годов, две разные девушки, комсомолка Арина и бандитка-наводчица Зоя, попадают во вновь открытую советскую секретную школу. Обучаясь языкам, манерам и боевым искусствам, а также навыкам вербовки, они готовятся стать разведчицами-диверсантками в преддверии предстоящей войны с Германией.

Отношения между героинями сложились еще до поступления в школу. Зоя подставила своего подельника к Арине, дочери состоятельного семейства. В результате ограбления погибла мать девушки, а отец был тяжело ранен. В то же время сотрудники НКВД арестовывают отца Арины, и ее обвиняют в убийстве своих родителей. Зоя попадает в тюрьму, а Арина оказывается в больнице. Однако судьба сводит их в разведшколе, где их вербуют. Обеим девушкам разведка предоставляет единственный шанс избежать тюрьмы и помочь своим близким.

Тем не менее, война начинается, и они отправляются в Латвию на оккупированную немецкими войсками территорию для выполнения опасного задания. В этом процессе им приходится не только проявлять свои разведывательные навыки, но и принимать сложные решения, вычислять предателей, спасать друг друга и избегать погони.

Сериал отличается досконально реконструированным стилем эпохи, включая одежду, интерьеры и музыку, что придает атмосферу 1930-х годов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Разведчицы
Разведчицы драма, военный
2013, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше