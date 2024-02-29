Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Фаворский"?

О чем сериал "Фаворский"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Фаворский" рассказывает историю Александра Богданова, старшего помощника в Балтийском пароходстве. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда он случайно втягивается в заговор, связанный с криминальными авторитетами и тайными сокровищами.

Действие начинается в 1982 году и развивается на протяжении 17 лет, до 1999 года. Александр возвращается из зарубежного рейса, и его мечты о повышении по службе и свадьбе с Машей нарушаются, когда он сталкивается с шведской женщиной. Эта встреча втягивает его в коварный заговор, повлиявший на всю его жизнь.

Богданов становится фигурантом сфабрикованного дела, вовлекающего высшие чины КГБ. Из-за опасений, что расследование раскроет нежелательные детали его биографии, следователь Малютин приказывает перевезти его на секретный остров. Там, в тюрьме, он встречает заключенного по имени Валленберга, который становится его наставником и рассказывает о сокровищах, спрятанных на острове Фавор.

Спустя 10 лет Богданов возвращается в Петербург под видом польского эмигранта Купцевича. Теперь у него есть шанс осуществить сложный план мести. Он принимает облик князя Фаворского и встречается с бывшей возлюбленной, а также с теми, кто повлиял на его судьбу. Александр начинает свою мстительную игру, перевоплощаясь в князя и замешиваясь в финансовое сотрудничество с теми, кто когда-то предал его.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фаворский
Фаворский криминал, драма
2005, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше