О чем сериал "Фаворский"?

Наш ответ:

Сериал "Фаворский" рассказывает историю Александра Богданова, старшего помощника в Балтийском пароходстве. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда он случайно втягивается в заговор, связанный с криминальными авторитетами и тайными сокровищами.



Действие начинается в 1982 году и развивается на протяжении 17 лет, до 1999 года. Александр возвращается из зарубежного рейса, и его мечты о повышении по службе и свадьбе с Машей нарушаются, когда он сталкивается с шведской женщиной. Эта встреча втягивает его в коварный заговор, повлиявший на всю его жизнь.



Богданов становится фигурантом сфабрикованного дела, вовлекающего высшие чины КГБ. Из-за опасений, что расследование раскроет нежелательные детали его биографии, следователь Малютин приказывает перевезти его на секретный остров. Там, в тюрьме, он встречает заключенного по имени Валленберга, который становится его наставником и рассказывает о сокровищах, спрятанных на острове Фавор.



Спустя 10 лет Богданов возвращается в Петербург под видом польского эмигранта Купцевича. Теперь у него есть шанс осуществить сложный план мести. Он принимает облик князя Фаворского и встречается с бывшей возлюбленной, а также с теми, кто повлиял на его судьбу. Александр начинает свою мстительную игру, перевоплощаясь в князя и замешиваясь в финансовое сотрудничество с теми, кто когда-то предал его.