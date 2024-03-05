О чем сериал "Деревенская комедия"?

"Деревенская комедия" - это российский комедийный телесериал, созданный компанией АМЕДИА.
Сюжет разворачивается в маленьком селе Пышкино, утопающем в российской глубинке, где обитает обаятельный, но неудачливый Костя Пышкин. Герой постоянно втягивается в различные комические ситуации. Его терпеливая супруга Галя выносит все приключения мужа с юмором. Однако в один прекрасный день в село приезжает олигарх-олигофрен и начинает проявлять интерес к Гале. Теперь девушке предстоит сделать непростой выбор между непутевым мужем и безукоризненным мужчиной без недостатков.
