Кто ведущий в «Игре в кальмара»?

Показанная на канале Netflix дорама «Игра в кальмара» рассказывает об одноименной игре на выживание, в которой участвуют отчаявшиеся люди, у каждого из которых есть свои причины. Суть игры заключается в том, что в течение шести дней они должны участвовать в шести состязаниях, каждое из которых может закончиться их смертью. В качестве приза победитель получает жизнь и огромную сумму денег. Как оказывается впоследствии, создателем и ведущим «Игры в кальмара» является игрок 001 Иль Нам, престарелый миллиардер, который пытается развеять скуку.
Кроме Иль Нама, вторым ведущим игры оказывается Хван Ин Хо, пропавший брат Чун Хо, офицера полиции, который специально пробрался на остров, чтобы отыскать его и вернуть домой.
