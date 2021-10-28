Кто ведущий в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Показанная на канале Netflix дорама «Игра в кальмара» рассказывает об одноименной игре на выживание, в которой участвуют отчаявшиеся люди, у каждого из которых есть свои причины. Суть игры заключается в том, что в течение шести дней они должны участвовать в шести состязаниях, каждое из которых может закончиться их смертью. В качестве приза победитель получает жизнь и огромную сумму денег. Как оказывается впоследствии, создателем и ведущим «Игры в кальмара» является игрок 001 Иль Нам, престарелый миллиардер, который пытается развеять скуку.