Кто такой Граф в сериале "Шеф. Мужская работа"?

Наш ответ:

Из сериала "Шеф" мы узнаем, что Граф - криминальный авторитет, живущий в мире убийств и преступлений, где смешаны бандиты и полиция. В центре внимания стоит бесстрашный криминальный бизнесмен Митрофанов, а также загадочный персонаж под псевдонимом "Граф".

В интернете уже сложилось мнение, что "Граф" - это Макс Тихомиров, но оказывается, что настоящим Графом является сам бизнесмен Митрофанов, который сыгран Владимиром Литвиновым. Это становится ясно после перестрелки в операции по изъятию наркотиков, после которой стало известно о связи Митрофанова с наркомафией.

Министр поручает Расторгуеву задачу найти этого истинного Графа. С помощью ловушки, организованной прессой и свидетельствами раненого бойца, удается выяснить, что "Граф" оказался никем иным, как бизнесменом Митрофановым с богатым криминальным прошлым.