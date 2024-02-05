Меню
Кто судит в жюри шоу "Конфетка"?

Кто судит в жюри шоу "Конфетка"?

Олег Скрынько 5 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон музыкального шоу «Конфетка» стартовал на ТНТ 28 января 2023 года. С 13 января 2024 начали транслировать второй сезон шоу.
Ведущими музыкального шоу “Конфетка” остались юмористы и резиденты Comedy Club Гарик Мартиросян и Марина Кравец.
Члены жюри в каждом выпуске меняются. В 1 сезоне в разных выпусках в жюри присутствовали: Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев, Тимур Родригез, Клава Кока, Анатолий Цой.
Члены жюри 2 сезона шоу “Конфетка”: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Zivert, Клава Кока.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Конфетка
Конфетка музыка, телешоу
2023, Россия
0.0
