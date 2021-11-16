Меню
Кто Подражатель в сериале «Подражатель» (2021)?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

В российском сериале «Подражатель» убийцей оказывается ученица следователя Дарья Бравадина, роль которой исполнила Полина Филоненко. Сериал «Подражатель» является адаптацией французского детективного мини-сериала «Богомол», показанного на стриминговой платформе Netflix. Работа над проектом велась на протяжении двух с половиной месяцев в Санкт-Петербурге и его окраинах.

Съемочной площадкой стали тюрьма «Кресты», судостроительные доки «Кладбище кораблей» в Угольной гавани, часовая башня Петропавловского собора, доходный дом К.И. Розенштейна и другие локации. 

