Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играл Ватсона?

Кто играл Ватсона?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Доктор Джон Ватсон, верный спутник Шерлока Холмса, воплощён на экране множеством актёров в различных адаптациях.

В советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986) эту роль исполнил Виталий Соломин, создав образ интеллигентного и преданного друга.

В британском сериале «Шерлок» (2010–2017) роль Ватсона сыграл Мартин Фримен, представив современную интерпретацию персонажа.

В фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) Джуд Лоу изобразил Ватсона как энергичного и боевого напарника.

В классическом британском сериале «Приключения Шерлока Холмса» (1984–1994) роль доктора исполнили Дэвид Бёрк и Эдвард Хардвик, каждый привнеся свои нюансы в образ.

В американском сериале «Элементарно» (2012–2019) Люси Лью сыграла Джоан Ватсон, предложив гендерно изменённую версию персонажа. Каждое из этих исполнений добавляет уникальные черты в образ доктора Ватсона, отражая разнообразие подходов к классическому персонажу.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Элементарно
Элементарно драма, криминал, детектив
2012, США
8.0
Шерлок
Шерлок драма, криминал, детектив
2010, Великобритания
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше