Кто играл Ватсона?

Доктор Джон Ватсон, верный спутник Шерлока Холмса, воплощён на экране множеством актёров в различных адаптациях.
В советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986) эту роль исполнил Виталий Соломин, создав образ интеллигентного и преданного друга.
В британском сериале «Шерлок» (2010–2017) роль Ватсона сыграл Мартин Фримен, представив современную интерпретацию персонажа.
В фильмах Гая Ричи «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) Джуд Лоу изобразил Ватсона как энергичного и боевого напарника.
В классическом британском сериале «Приключения Шерлока Холмса» (1984–1994) роль доктора исполнили Дэвид Бёрк и Эдвард Хардвик, каждый привнеся свои нюансы в образ.
В американском сериале «Элементарно» (2012–2019) Люси Лью сыграла Джоан Ватсон, предложив гендерно изменённую версию персонажа. Каждое из этих исполнений добавляет уникальные черты в образ доктора Ватсона, отражая разнообразие подходов к классическому персонажу.
Авторизация по e-mail