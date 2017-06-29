Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играет роли в сериале Кухня?

Кто играет роли в сериале Кухня?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Российский комедийный сериал «Кухня» выходит в эфир СТС с 2012 года и за 5 с лишним лет существования в составе «Кухни» сменилось немало звезд. Вот список тех, кто играет роли в сериале «Кухня»:

Дмитрий Назаров — Виктор Петрович Баринов, шеф-повар

Марк Богатырёв — Максим Леонидович Лавров, повар

Елена Подкаминская — Виктория Гончарова, арт-директор

Дмитрий Нагиев — камео, хозяин ресторана Claude Monet

Виктор Хориняк — Константин Анисимов, бармен

Ольга Кузьмина — Анастасия Фомина, официантка

Сергей Епишев — Лев Семёнович Соловьёв, су-шеф ресторана

Сергей Лавыгин — Арсений Андреевич Чуганин, повар-универсал

Марина Могилевская — Елена Павловна Соколова, шеф-повар московского ресторана итальянской кухни Arcobaleno

Михаил Башкатов — Денис Андреевич Крылов, музыкант, друг детства Макса

Теги: кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»? Кто играет роль Человека-паука? Кто играет главные роли в Сумерках? Кто играет роль Фредди Крюгера? Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кухня. Последняя битва
Кухня. Последняя битва комедия
2017, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше