Российский комедийный сериал «Кухня» выходит в эфир СТС с 2012 года и за 5 с лишним лет существования в составе «Кухни» сменилось немало звезд. Вот список тех, кто играет роли в сериале «Кухня»:
Дмитрий Назаров — Виктор Петрович Баринов, шеф-повар
Марк Богатырёв — Максим Леонидович Лавров, повар
Елена Подкаминская — Виктория Гончарова, арт-директор
Дмитрий Нагиев — камео, хозяин ресторана Claude Monet
Виктор Хориняк — Константин Анисимов, бармен
Ольга Кузьмина — Анастасия Фомина, официантка
Сергей Епишев — Лев Семёнович Соловьёв, су-шеф ресторана
Сергей Лавыгин — Арсений Андреевич Чуганин, повар-универсал
Марина Могилевская — Елена Павловна Соколова, шеф-повар московского ресторана итальянской кухни Arcobaleno
Михаил Башкатов — Денис Андреевич Крылов, музыкант, друг детства Макса
